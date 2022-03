Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 23.02.2022, gegen 16.15 Uhr ereignete sich in Steyerberg am Trockenkamp in unmittelbarer Nähe zur Kirchstraße eine Verkehrsunfallflucht mit zwei beteiligten PKW und einer verletzten Person. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 50-jährige Steyerbergerin mit einem Renault die Straße Trockenkamp in Richtung Kirchstraße. Laut Angaben der 50-Jahrigen befand sich eine Frau mit einem Koffer auf dem rechten Gehweg, die unvermittelt die Fahrbahn betrat. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei die 50-jährige mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn ausgewichen und mit einem entgegenkommenden Opel kollidiert. Die Fahrzeugführerin des entgegenkommenden PKW, eine 21-jährige Frau aus Steyerberg, wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt. Beide PKW wurden im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt, waren aber weiterhin fahrbereit. Die Fußgängerin befand sich nach dem Verkehrsunfall nicht mehr an der Unfallstelle, sodass ihre Personalien nicht mehr festgestellt werden konnten.

Die Polizei Stolzenau bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter (05761) 92060 entgegen.

