POL-NI: Schwerer Raub auf Penny Markt

Nienburg (ots) - (Haa) Am frühen Mittwochmorgen (09.03.2022) wurde in ein Spielwarengeschäft auf der Celler Straße eingebrochen. Der bisher unbekannte Täter beschädigte das Glas der Eingangstür und verschaffte sich so Zutritt zu dem Geschäft. Dort wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und diverse Waren entwendet. Eine genaue Schadenshöhe ist der Polizei zum ...

mehr