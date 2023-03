POL-MG: Auto angezündet

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag, 12. März, an der Offenbachstraße in Wickrath eingebrochen. Anwohner meldeten der Polizei einen vollendeten Einbruch sowie einen gescheiterten Einbruchsversuch an Einfamilienhäusern. Die beiden Taten ereigneten sich zwischen Samstag, 11. März, 19.30 Uhr und Sonntag, 12. März, 11 Uhr. In einem Fall gelangten der oder die Täter über eine ...

