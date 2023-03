Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei Bielefeld sucht Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht

Gütersloh (ots)

Bielefeld-Mitte/ Kreis Gütersloh (MK) - Die Bielefelder Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen neben der beteiligten Autofahrerin auch Zeugen, zu einem Unfall, der sich am Freitagmittag, 03.03.2023, an der Heeper Straße ereignete. Bei dem gesuchten Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit Gütersloher Kennzeichen handeln. Möglicherweise hat die Autofahrerin mit anderen Personen über den Unfall gesprochen, die sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 41-jähriger Bielefelder gegen 13:20 Uhr mit seinem Fahrrad die Flachsstaße im Einmündungsbereich der Heeper Straße zu überqueren. Dazu war er von seinem Fahrrad abgestiegen und befand sich auf der Fahrbahn, als eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Kleinwagen von der Flachsstraße nach rechts auf die Heeper Straße abbog. Dabei traf das Auto den 41-Jährigen im Fußbereich. Während sich die Autofahrerin nur kurz entschuldigte und weiterfuhr, blieb der 41-Jährige leicht verletzt an der Unfallstelle zurück.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

