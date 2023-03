Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kontrollen am Europaplatz - Festnahmen und Haftbefehle

Mönchengladbach (ots)

Bei Kontrollen am Europaplatz hat die Polizei in dieser Woche mehrere Männer im Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität und bestehender Haftbefehle vorläufig festgenommen.

Am Mittwoch, 15. März, kontrollierten Polizisten gegen 12.30 Uhr einen Mann am Europaplatz. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach vorliegt. Die Polizei nahm den 32-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Anschließend brachten sie ihn in den Polizeigewahrsam und später von dort in eine JVA.

Kurze Zeit später, gegen 12.50 Uhr, erkannte ein Polizist am Europaplatz einen 39-jährigen Mann, der per Haftbefehl gesucht wird. Beamte nahmen den Gesuchten vorläufig fest. Im Rahmen der Eigensicherung durchsuchten sie den Mann und stellten bei ihm mehrere sogenannte Bubbles mit Kokain sicher. Anschließend brachten sie ihn in den Polizeigewahrsam und führten ihn später einem Haftrichter vor. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl unter Meldeauflagen außer Vollzug. Die Polizei ermittelt gegen den 39-Jährigen wegen illegalem Kokainhandel.

Polizisten beobachteten am Donnerstag, 16. März, gegen 18.50 Uhr einen Mann am Europaplatz beim mutmaßlichen Verkauf von Drogen. Bei der folgenden Durchsuchung entdeckten sie bei ihm verkaufsfertig verpacktes Kokain, Marihuana und Extasy. Außerdem fanden sie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Sie nahmen den 30-Jährigen daraufhin wegen Drogenhandels vorläufig fest und nahmen ihn mit zur Wache. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich wegen Drogenhandels einschlägig in Erscheinung getreten. Nach Rücksprache und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach führte die Polizei den 30-Jährigen am Freitag, 17. März, einem Haftrichter vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft für ihn an.

Im Verlauf des Donnerstags nahm die Polizei außerdem zwei weitere Männer (23, 30 Jahre) im Bereich des Europaplatzes vorläufig fest. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts auf Drogenhandel ermittelt. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell