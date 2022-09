Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (380/2022) Unbekannte zerstechen Reifen an einem Pkw in Duderstadt - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Obertorstraße - Freitag, 09. September, 16:30 Uhr bis Montag, 12. September, 08:00 Uhr

DUDERSTADT (as) - Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (09.-12.09.22) haben Unbekannte in der Obertorstraße in Duderstadt (Landkreis Göttingen) die beiden rechten Reifen eines Volkswagens vermutlich mit einem scharfen Gegenstand mutwillig beschädigt und machten damit eine Weiterfahrt unmöglich. Die Hintergründe sind völlig unklar.

Der Wagen war über das Wochenende ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Obertorstraße abgestellt. Die Unbekannten machten sich dabei an der, der Straße abgewandten Seite des Fahrzeugs zu schaffen. Die genaue Schadenshöhe ist offen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter 05527/98010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell