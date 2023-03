Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Kinderbekleidung gestohlen - Detektiv stellt Trio

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete am Mittwochnachmittag (22. März, 14:45 Uhr) in einem Bekleidungsgeschäft im Forum ein Trio, dass Kinderbekleidung im Wert von rund 300 Euro gestohlen hatte. Während ein Mann (25) Schmiere stand, verschwanden die beiden anderen mit einigen Artikeln in einer Umkleidekabine. Als die Frau (22) und der Mann (auch 25) wieder herauskamen, hatten sie die Kleidung in eine eigene Tasche gestopft. Anschließend verließen sie das Geschäft. Dort stoppte sie der Ladendetektiv und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden bei Durchsuchungen neben dem Diebesgut aus dem Forum im Wert von rund 300 Euro auch noch Bekleidung aus einem anderen Geschäft. Sie stellten die Beute sicher. Alle drei müssen sich nun mit einem Strafverfahren wegen bandenmäßigen Diebstahls auseinandersetzen.

