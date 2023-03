POL-DU: Großenbaum: Hausmeister stürzt in Aufzugsschacht im Krankenhaus und verstirbt

Duisburg (ots) - Gleich zweimal rückten Polizei und Feuerwehr am Dienstagmittag (21. März) zu Bränden aus. Auf der Heerstraße in Hochfeld stand gegen 13:10 Uhr die dritte Etage eines Wohn- und Geschäftshauses in Flammen. Drei Personen wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. In Marxloh auf der Warbruckstraße brannte gegen 12:20 Uhr ...

