POL-DU: Ruhrort: Zehn Autos aufgebrochen

Duisburg (ots) - Am Samstagabend (18.03.2023) wurden Bauarbeiten an einem Haus auf der Eichenstraße durchgeführt. Ein 51-jähriger Arbeiter befand sich in einer Baugrube neben dem Haus als eine Stützwand einstürzte und ihn gegen die Hauswand drückte. Hierbei erlitt er tödliche Verletzungen. Während der Bergungsarbeiten durch die eingesetzte Feuerwehr musste die Eichenstraße komplett gesperrt werden. Die ...

mehr