POL-DU: Dellviertel: Trio raubt 73-Jährigen aus - Polizei such Zeugen

Duisburg (ots)

Drei Männer sollen in der Nacht zu Samstag (18. März) gegen Mitternacht einen 73-Jährigen im Immanuel-Kant-Park ausgeraubt haben. Der Duisburger berichtete der Polizei am Samstag gegen Mittag, dass ihn die Unbekannten ins Gesicht geschlagen hätten. Auf dem Boden liegend, sollen sie dann seine Kleidung nach Beute durchsucht haben. Mit Geldbörse und Handy flüchteten die Räuber in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. Wie die Männer aussahen, daran kann sich der 73-Jährige nicht erinnern.

Zeugen, die den Überfall beobachtet haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

