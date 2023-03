Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Duisburg - Folgemeldung - Hochfeld: Polizist angefahren - 20-Jähriger mit dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Bereits Ende letzten Monats (22. Februar) hatte der Fahrer eines Seat im verkehrsberuhigten Bereich der Brückenstraße Anhaltezeichen eines Polizisten (60) missachtet und diesen angefahren. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5449286

Nachdem bei den Ermittlungen zunächst ein 23-Jähriger als Fahrer in den Fokus rückte, hat der Fall nun eine Wendung genommen: Beamte der Kriminalpolizei haben am Montag (20. März) einen 20-Jährigen an seiner Arbeitsstätte in Rheinberg festgenommen, der am Steuer des Seat gesessen haben soll. Er hat keine Fahrerlaubnis. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er wegen des Verdachts des versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der 23-Jährige, der noch am Tattag festgenommen wurde, war nach derzeitigen Erkenntnissen der Beifahrer. Er sitzt wegen Beihilfe zum versuchten Mord weiterhin in Untersuchungshaft.

Mit Hilfe von Zeugenaussagen, akribischer Ermittlungen und der Auswertung technischer Daten kamen die Ermittler dem 20-Jährigen auf die Schliche. In Teilen ist die Spurenauswertung noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Der angefahrene Polizist ist wieder dienstfähig.

