Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Hochfeld: Mehrere verletzte Personen nach Wohnungsbränden

Duisburg (ots)

Gleich zweimal rückten Polizei und Feuerwehr am Dienstagmittag (21. März) zu Bränden aus.

Auf der Heerstraße in Hochfeld stand gegen 13:10 Uhr die dritte Etage eines Wohn- und Geschäftshauses in Flammen. Drei Personen wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

In Marxloh auf der Warbruckstraße brannte gegen 12:20 Uhr ebenfalls ein Wohnhaus. Laut Feuerwehr kamen auch hier drei Personen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Polizisten in beiden Fällen die Brandörtlichkeiten ab und leiteten den Verkehr um. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell