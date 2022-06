POL-EU: Polizeibeamte löschen Bus-Brand

53949 Dahlem (ots) - Am Freitag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Dahlem mit einem Leichtkraftrad die B421 aus Richtung Kronenburg in Richtung Hallschlag. In einer Linkskurve kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 65-jährigen Mann aus Stolberg geführt wurde. Nach Angaben des Pkw-Fahrers sei ihm das Motorrad auf seiner Fahrspur entgegengekommen und er habe nicht mehr ...

