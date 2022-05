Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katalysator gestohlen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in den letzten Tagen an einem Pkw den Katalysator ausgebaut. Der Opel Astra war zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Samstag, 10 Uhr in der Straße "In der Nasserde" in Weilerbach geparkt. Am Samstag fiel dem Halter auf, dass das Auto sehr laut ist, daher brachte er es am Montag in die Werkstatt. Dort stellte man den fehlenden Katalysator fest. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell