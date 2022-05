Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gartenhaus

Kaiserslautern (ots)

Ein Gartenhaus am nördlichen Stadtrand ist am Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden. Eine Anwohnerin der Straße "Am Nussbäumchen" meldete der Polizei am Samstag, dass unbekannte Täter über Nacht gewaltsam in ihr Gartenhaus eingedrungen sind. Sie nahmen ein Stromaggregat mit, das in dem Häuschen abgestellt war.

Zeugen, denen zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr, und Samstagmorgen, 9.15 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

