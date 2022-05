Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in Lagerhalle auf Hof

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 21:30 Uhr, und Freitag (20. Mai 2022), 07:35 Uhr, brachen unbekannte Täter zunächst ein Tor an der Zufahrt auf, um sich Zutritt zu einem Hof an der Straße Lind zu verschaffen. Aus einem Aufenthaltsraum entwendeten sie zwei Kaffeemaschinen, von dort aus gelangten sie in den Innenhof. Hier gingen sie das Tor einer Lagerhalle an und entwendeten unter anderem eine Kabeltrommel, Werkzeuge und eine Rüttelplatte. Zeugen war am Donnerstagabend eine Person aufgefallen, die sich in der Nachbarschaft merkwürdig umgesehen habe. Sie beschreiben den Mann als etwa 30 Jahre alt, mit dunklen, kurzen Haaren. Er war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, einer hellblauen Jeans und hatte eine rote Kapuzenjacke umgehängt. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell