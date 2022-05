Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Scheiben an mehreren Autos eingeschlagen

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. Mai 2022) haben Automarder in Kerken-Nieukerk zugeschlagen. Ein Anwohner der Nordstraße hörte gegen 01:25 Uhr verdächtige Geräusche auf der Auffahrt des Nachbarhauses, in der ein grauer Dacia Duster abgestellt war. Als er nachschaute, vernahm er noch ein Klirren und sah eine oder zwei unbekannte Personen flüchten. Kurz darauf stellte der Besitzer des Dacias zwei eingeschlagene Scheiben an seinem Wagen fest, gestohlen wurde jedoch nichts. Der Zeuge gibt an, eine Person sei männlich gewesen und etwa 175 bis 180cm groß. Der Mann hatte schwarze, mittellange, nach hinten gegelte Haare und einen leichten, schwarzen Schnurrbart. Der Zeuge nahm zudem eine mit schwarzen Joggingsachen bekleidete Person wahr. Unklar ist, ob es sich um ein und dieselbe Person handelte oder um einen zweiten Täter. Auf der Sevelner Straße stellten die eingesetzten Beamten zudem einen beschädigten Nissan Micra fest, bei dem eine Scheibe gesplittert, aber nicht zerborsten war. Auf einer Parkfläche an der Krefelder Straße schlugen die Unbekannten die Scheibe eines Jeep Grand Cherokee ein und entwendeten eine Geldbörse aus dem Wagen. Ein Zeuge gab an, gegen 04:45 Uhr am Sonntagmorgen ein Klirren und danach den Ton einer Alarmanlage gehört zu haben. Er entdeckte den beschädigten Jeep und rief die Polizei. Aus einem PKW, der an der Straße Am Mühlenberg abgestellt war, entwendeten die Diebe eine Geldbörse sowie zwei Brillen. Zeugenhinweise zu den einzelnen Sachverhalten nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

