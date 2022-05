Kleve (ots) - In der Zeit von Donnerstag (19.05.2022) 19:00 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter an einem auf der Lohstätte in Kleve abgeparkten Reisebus die vordere Zugangstür auf. Im Bus entwendeten sie einen Feuerlöscher und entleerten diesen im Businnenraum. Nach Verlassen des Fahrzeugs wurde der Feuerlöscher in einem Grünstreifen abgelegt und ...

mehr