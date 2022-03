Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220324-3: Zwei Autofahrer nach Zusammenstoß verletzt - Krankenhaus

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Abschnitt der Hermülheimer Straße rund zwei Stunden gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochmorgen (23. März) in Hürth ein Taxifahrer (61) schwer verletzt und ein weiterer Autofahrer (44) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser.

Laut derzeitigem Sachstand war der 61-Jährige mit seinem Taxi und einer Kundin (83) gegen 8.30 Uhr auf der Hermülheimer Straße in Richtung Schnellermaarstraße unterwegs. Der Taxifahrer habe beabsichtigt einen geparkten Transporter zu überholen, der am rechten Fahrbahnrand stand. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Skoda des 44-Jährigen, der in Richtung Barbarastraße fuhr. Laut Aussage einer Zeugin (38) habe der Autofahrer noch versucht dem Taxi über den Radweg auf der rechten Seite der Fahrbahn auszuweichen.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Die Beamten sperrten die Hermülheimer Straße zwischen der Zieskovener Straße und der Schnellermaarstraße während der Arbeiten am Unfallort bis circa 10.40 Uhr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

