POL-VIE: Niederkrüchten-Laar: Milchautomat aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Nettetal-Breyell (ots) - 11-jähriger Junge auf Fahrrad verletzt. Am Sonntagabend kam es gegen 18.00 Uhr zu dem Unfall an der Kreuzung Lobbericher Straße / Felderend in Breyell. Ein 11-jähriger Radfahrer fuhr auf der Straße Felderend und wollte an der Kreuzung Lobbericher Straße geradeaus weiter in die Haagstraße. Hier kollidierte der Junge mit dem Pkw einer ...

mehr