Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Ingewahrsamnahme und Blutprobe nach häuslicher Gewalt

Viersen-Dülken (ots)

Beschuldigter verstieß gegen Wohnungsverweisung und leistete Widerstand Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr erstattete eine 31-jährige Frau aus Viersen auch der Wache in Viersen Anzeige wegen einer häuslichen Gewalt. Sie war von Ihrem Lebensgefährten geschlagen worden. Einsatzkräfte der Polizei Viersen trafen den 27-jährigen Polen in der gemeinsamen Wohnung an und sprachen ein 10-tägige Wohnungsverweisung aus, welchem der Mann auch nachkam. Gegen 18.00 Uhr wurden Einsatzkräfte erneut zur Wohnanschrift gerufen. Der 27-Jährige war zurückgekehrt und hatte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kam ihnen der Mann laut schreiend entgegen und ließ sich nicht beruhigen. Allen Anordnungen kam er nicht nach, leistete Widerstand und musste schließlich mit Zwangsmaßnahmen gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Auf der Polizeiwache wurde dem Dülkener eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (215)

