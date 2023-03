Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Fehler Beim Abbiegen? - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Nettetal-Breyell (ots)

11-jähriger Junge auf Fahrrad verletzt.

Am Sonntagabend kam es gegen 18.00 Uhr zu dem Unfall an der Kreuzung Lobbericher Straße / Felderend in Breyell. Ein 11-jähriger Radfahrer fuhr auf der Straße Felderend und wollte an der Kreuzung Lobbericher Straße geradeaus weiter in die Haagstraße. Hier kollidierte der Junge mit dem Pkw einer 84-jährigen Frau aus Overhetfeld. Nach Angaben des 11-Jährigen und einer Zeugin kam der Pkw aus der Haagstraße und bog nach links in Richtung Lobberich ab. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. Der 11-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. /wg (213)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell