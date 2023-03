Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Wekeln: 21-Jähriger weicht Pkw aus - Zusammenstoß wurde verhindert

Willich-Wekeln (ots)

Am 02.03.2023 kam es gegen 06.15 Uhr auf dem Bonnenring in Wekeln zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Willicher fuhr mit seinem Pkw auf dem Bonnenring in Fahrtrichtung Rohrzieherstraße und bog nach rechts auf dem Bonnenring in Fahrtrichtung Rubinstraße ab. Als der 21-Jährige abbog, kam ihm von rechts ein Pkw entgegen, welcher die Kurve so schnitt, dass dieser fast auf der Fahrbahnmitte fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte der Willicher seinen Pkw nach rechts und fuhr daraufhin mit seinem rechten Vorderrad in das Loch eines ausgehobenen Gullideckels. In Folge dessen entstand an seinem Pkw Sachschaden. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin setze die Fahrt nach dem Vorfall unvermittelt geradeaus auf der Rohrzieherstraße fort. Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich um einen dunkelblauen Kombi. Falls Sie den Vorfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (212)

