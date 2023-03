Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Verkehrsunfall - Drei Pkw beschädigt

Schwalmtal-Amern (ots)

Am 02.03.2023 hat es gegen 17.40 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Amern gegeben. Eine 61-jährige Niederkrüchtenerin befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Dorfstraße. Eine 42-jährige Lippstädterin befand sich in ihrem ordnungsgemäß, am Seitenrand geparkten Pkw und öffnete die Türe wenige Zentimeter. Daraufhin erschrak die 61-Jährige vermutlich und beabsichtigte auszuweichen, schaute aber hierbei den Verkehr nicht ordnungsgemäß. In Folge dessen lenkte sie ihren Pkw in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 40-jährigen Schwalmtaler. Er fuhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Maximilian-Kolbe-Straße und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An allen drei beteiligten Pkw entstand Sachschaden. / AM (211)

