Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Brand unter einer Brücke - Zeugen gesucht

Niederkrüchten (ots)

Am 02.03.2023 hat es gegen 16.30 Uhr einen Brand unter einer Brücke auf der B221 in Niederkrüchten gegeben. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet dort Müll in Brand, wodurch die dortige Grünfläche beschädigt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Eine Inbrandsetzung wird nicht ausgeschlossen. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. / AM (210)

