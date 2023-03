Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Willich (ots)

Am Mittwoch, den 01.03.2023 hat es einen Verkehrsunfall auf der Brauereistraße in Willich gegeben. Ein Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Pkw auf der Brauereistraße in Fahrtrichtung Kreuzstraße. Hierbei fuhr der Pkw-Fahrer mit seinem Außenspiegel der Fahrerseite gegen den Außenspiegel der Fahrerseite eines am Straßenrand geparkten Pkw und beschädigte diesen. Ein Zeuge beobachtete, wie der männliche Fahrer sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle entfernte. Das Verkehrskommissariat hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugen. Insbesondere um den Zeugen, der anschließend in der gegenüberliegenden Bäckerei nähere Angaben zu dem Unfallhergang geben konnte. Bitte melden Sie sich unter der 02162/377-0./AM (208)

