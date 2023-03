Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec - 54-Jährige leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am 01.03.2023 hat es gegen 14.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Hindenburgstraße in Süchteln gegeben. Eine 34-jährige Viersenerin befuhr mit ihrem Pkw die Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Süchteln. Als sie nach rechts auf die Humboldtstraße abbiegen wollte, schaute die 34-Jährige nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einer 54-jährigen Tönisvorsterin. Sie fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Hindenburgstraße ebenfalls in Fahrtrichtung Süchteln. Auf Grund des Zusammenstoßes stürzte die 54-Jährige von ihrem Pedelec. Bei dem Unfall wurde die Tönisvorsterin leicht verletzt. / AM (205)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell