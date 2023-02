Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer und Sozius leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 17-jähriger Rollerfahrer und sein Sozius wurden am 23.02.2023, gegen 07:40 Uhr, leicht verletzt. Es war in der Christian-Weiß-Straße zum Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, als dessen Fahrer wendete, um in Richtung Bruchwiesenstraße zu fahren. Der 17-Jährige sah das Wendemanöver zu spät und fuhr in die linke Fondtür des Autos. Er und sein Sozius fielen durch den Zusammenstoß zu Boden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

