Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Nieder-Ramstadt

geparktes Fahrzeug beschädigt- Fahrer geflüchtet

Mühltal (ots)

Am 23.01.2023, zwischen 06.20 und 15.35 Uhr wurde in Nieder-Ramstadt, Am Alten Graben 2 ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grüner Pkw Kia beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ersten Ermittlungen zur Folge könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lkw handeln. Es entstand ein Sachschaden am Kia von ca. 2000.- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Tel.Nummer: 06154/63300, zu melden. Berichterstatter: Trillig, PHK

