POL-PPRP: Einbruch in Waschanlage

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am 23.02.2023, 17:15 Uhr. Zwei Autofahrer hatten die A650 an der Ausfahrt Ludwigshafen-Oggersheim verlassen und wollten nun auf die K3 abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 52-jährige Fahrer des vorderen Autos leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 1300 Euro.

