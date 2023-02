POL-PPRP: Körperverletzung in der Ludwigstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Durch bislang Unbekannte wurden zwischen dem 22.02.2023, gegen 20:30 Uhr, und dem 23.02.2023, gegen 05:30 Uhr, die Reifen von insgesamt sieben zivilen Autos der Stadtverwaltung Ludwigshafen zerstochen. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz der Stadt in der Otto-Stabel-Straße abgestellt. Bereits am Vorabend waren in der Berliner Straße die Reifen eines Fahrzeugs der Stadtverwaltung zerstochen ...

mehr