POL-PPRP: Reifen von sieben Autos der Stadtverwaltung zerstochen

Ludwigshafen (ots)

Durch bislang Unbekannte wurden zwischen dem 22.02.2023, gegen 20:30 Uhr, und dem 23.02.2023, gegen 05:30 Uhr, die Reifen von insgesamt sieben zivilen Autos der Stadtverwaltung Ludwigshafen zerstochen. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz der Stadt in der Otto-Stabel-Straße abgestellt. Bereits am Vorabend waren in der Berliner Straße die Reifen eines Fahrzeugs der Stadtverwaltung zerstochen worden (zur Pressemeldung: https://s.rlp.de/yveGn). Ob zudem ein Zusammenhang zu zwei Autobränden in der Rheinstraße besteht (wir berichteten: https://s.rlp.de/8PQkI), ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Sie haben etwas beobachtet? Melden Sie sich bitte! Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

