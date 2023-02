Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldautomatenmanipulation - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bad Bergzabern/Südwestpfalz (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Abend des 22.02.2023 wurden ein 31-Jähriger und ein 33-Jähriger nach einer Polizeiflucht (siehe Pressemeldung vom 22.02.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5447808) vorläufig festgenommen. Die beiden Männer stehen im Verdacht, in Bad Bergzabern einen Geldautomaten manipuliert zu haben, vermutlich um an sensible Bankdaten zu gelangen. Die Tatverdächtigen flohen zunächst vor der Polizei. Sie konnten durch die nacheilenden Polizeikräfte schließlich im Landkreis Südwestpfalz durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden.

Die Männer werden heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

