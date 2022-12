Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Eine Leichtverletzte und 24.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Bundesstraße 34

Radolfzell (ots)

Rund insgesamt 24.000 Euro Blechschaden und eine verletzte Autofahrerin sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr auf der Bundesstraße 34 auf Höhe der Anschlussstelle Radolfzell ereignet hat. Eine 24-jährige Fahrerin eines Audi A1 war auf der B 34 von Radolfzell herkommend in Richtung Stockach unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Radolfzell bog die Audi-Fahrerin nach links in Richtung Konstanz ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls auf der B 34 fahrenden Mercedes eines 27-Jährigen, der dem Audi aus Richtung Stockach herkommend entgegenkam. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 24-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrfähigen Wagen. Die Polizei schätzt den am Audi entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 15.000 Euro und am Mercedes auf zirka 9.000 Euro.

