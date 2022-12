Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Alkoholisiert Auto gefahren und Unfall verursacht

Rottweil (ots)

Ein 28-Jähriger ist am Donnerstagabend alkoholisiert Auto gefahren und hat im Kreisverkehr Schramberger Straße und Hausener Straße einen Unfall verursacht. Gegen 21.30 Uhr fuhr der 28-Jährige mit einem VW Golf von der Stadtmitte kommend auf der Schramberger Straße in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Ford S-Max, dessen 31-jähriger Fahrer bereits im Kreisverkehr unterwegs war. In der Folge des Zusammenstoßes prallte der Golf noch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda Octavia. An den beteiligten Autos entstand bei dem Unfall Sachschaden von über 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Im Zuge der Überprüfung des 28-jährigen Golf-Fahrers stellten die bei der Unfallaufnahme eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann auch über 0,7 Promille. Nach einer vorgenommenen Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich der 28-Jährige nun für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

