Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) Geldbeutel aus Einkaufswagen geklaut (22.12.2022)

Triberg (ots)

Ein Dieb hat am Donnerstag gegen 11 Uhr in einem Drogeriemarkt auf der Hauptstraße zugeschlagen. Er nutzte die Unaufmerksamkeit einer 48-jährigen Frau und klaute ihren Geldbeutel, der in ihrem Einkaufswagen lag. Dabei fiel dem Dieb Bargeld und persönliche Unterlagen der Kundin in die Hände.

Die Polizei warnt vor solchen und ähnlichen Diebstählen durch Täter, die sich eben solche Gelegenheiten nicht entgehen lassen. Der Spruch "Gelegenheit macht Diebe" ist in diesem Fall sogar wörtlich zu nehmen. Gerade jetzt, im Einkaufsgetümmel vor den Festtagen, sollte man besonderes Augenmerk auf seine mitgeführten Wertsachen legen und Taschen, Rucksäcke oder Geldbeutel nie unbeaufsichtigt lassen. Weitere Hinweise, sich gegen Langfinger zu schützen, gibt es auf den Internet-Seiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de

