Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.11.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

9000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag in der Celler Straße in Wanfried ereignet hat. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 59-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt auf die Celler Straße und übersah dabei den von rechts kommenden Pkw, der von einem 75-jährigen Wanfrieder gefahren wurde. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Wildunfälle

Um 19:00 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 49-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die B 249 in Richtung Frieda. Als eine Rotte Wildschweine die Bundesstraße überquerte kam es zum Zusammenstoß mit einem der Tiere, das anschließend weiterlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 19:45 Uhr, ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der die L 3241 vom Meißner kommend in Richtung Vockerode befuhr. Beim Versuch dem Reh auszuweichen, überfuhr der 25-Jährige zunächst einen Leitpfosten bevor das Auto gegen eine Böschung prallte. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; eine Berührung mit dem Tier fand nicht statt. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:00 Uhr, eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meinhard, die auf der B 452 von Reichensachsen nach Eschwege unterwegs war. Kurz vor dem Ortseingang von Eschwege lief das Tier auf die Bundesstraße, wo es von dem Pkw erfasst wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Geldbörse gestohlen

Im Herkules-Markt in der Augustastraße in Eschwege wurde am gestrigen Donnerstag einer 76-Jährigen Kundin aus der Gemeinde Wehretal die Geldbörse gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Mittagszeit gegen 13:45 Uhr. Das Portmonee wurde der 76-Jährigen aus der Handtasche entwendet. In diesem befanden sich neben Bargeld noch persönliche Dokumente. Der Schaden wird mit 250 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Schaukästen

Durch die Stadt Bad Sooden-Allendorf wird angezeigt, dass drei Schaukästen in der Unterführung zwischen der B 27 und Therme durch Unbekannte beschädigt wurden. Diese zerstörten die Verglasung, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Die Tat soll sich bereits am vergangenen Wochenende 12/13.11.22 ereignet haben. Hinweise: 05652/9270430.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mit Sattelzug Pkw gestreift

Um 13:01 Uhr befuhr gestern Mittag ein 50-Jähriger aus Rumänien mit einem Sattelzug die B 7 und beabsichtigte auf den Zubringer zur BAB 44 (Auffahrt Hessisch Lichtenau-West) nach links abzubiegen. Dabei streifte er mit dem Sattelzug einen rechts daneben fahrenden Pkw, der in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war und von einem 67-Jährigen aus Schwerte gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1100 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 12:35 Uhr befuhr gestern Mittag eine 31-Jährige aus Spangenberg mit ihrem Pkw die Industriestraße in Hessisch Lichtenau. Eine Polizeistreife der Polizeistation Hessisch Lichtenau beabsichtige das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als die Fahrerin bemerkte, dass der Streifenwagen wendete, fuhr sie beschleunigt davon und bog auf ein Firmengelände ein. Dort konnte sie von den Beamten außerhalb ihres Autos angetroffen werden. Sie gab an, Cannabis konsumiert zu haben, so dass bei ihr eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell