POL-PPRP: Geldbeutel und Handy gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (22.02.2023) zwischen 21:35 Uhr, wurden alle vier Reifen eines Dienstautos der städtischen Verkehrsüberwachung zerstochen. Das Auto parkte zu diesem Zeitpunkt in der Berliner Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

