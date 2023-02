POL-PPRP: Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte pumpten am 23.02.2023, gegen 4:45 Uhr, den Tank eines LKWs leer. Das Fahrzeug war in der Saarburger Straße geparkt. Insgesamt konnten die Unbekannten etwa 300 Liter Diesel erbeuten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

