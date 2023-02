POL-PPRP: Diesel gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten zwischen dem 20.02.2023, 12 Uhr, und dem 22.02.2023, 09:30 Uhr, in eine Kirche in der Hauptstraße einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Der Sachschaden durch Hebelspuren wird auf 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. ...

mehr