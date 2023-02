Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räder gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 22.02.2023, gegen 14:45 Uhr, brach ein Unbekannter das Schloss eines E-Bikes auf und entwendete das Rad. Dieses hatte der 70-jährige Besitzer an einem Fahrradständer vor einem Drogeriemarkt in der Von-Kieffer-Straße angeschlossen. Der 70-Jährige sah den Dieb noch auf seinem E-Bike wegfahren und rannte ihm hinterher. Es gelang ihm jedoch nicht mehr ihn einzuholen.

Sie haben zur fraglichen Zeit etwas beobachtet oder können Hinweise zum Täter geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auch in der Leuschnerstraße wurde ein Fahrrad gestohlen. Das Trekkingrad war am 21.02.2023, zwischen 13 Uhr und 15 Uhr vor einer Schule abgestellt. Sachdienliche Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell