Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ortsschild entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Himmelfahrtstag meldete ein Einwohner aus der Ortschaft Edemissen, dass eine männliche Person mit einem Bollerwgane gerade die Straße Am Siek entlanggeht. In dem Bollerwagen würde sich ein Ortsschild der Ortschaft Dörrigsen mitsamt Verankerung befinden. Der Mann würde gerade weiter auf der Dorfstraße gehen. Die eingesetzte Funkstreife konnte allerdings niemanden mehr feststellen. Bei einer Überprüfung in Dörrigsen wurde dann durch die Beamten bemerkt, dass tatsächlich das Ortsschild in Fahrtrichtung Rotenkirchen inklusive Bodenverankerung fehlt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

