Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt

Bad Bergzabern (ots)

Am 22.02.2023, gegen 18:45 Uhr, kam es in Bad Bergzabern zu einem Polizeieinsatz, in dessen Verlauf ein Fahrzeug mit zwei Tätern mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Das Fahrzeug wurde durch mehrere umliegende Ortslagen verfolgt, konnte gestellt und beide flüchtigen Täter festgenommen werden. Die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalinspektion Landau übernommen. Eine gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidium Rheinpfalz erfolgt am Folgetag.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell