POL-VIE: Viersen-Süchteln: Home-Jacking - Polizei bittet um Zeugen

Viersen-Süchteln (ots)

Zwischen dem 28.02.2023, 20.00 Uhr und dem 01.03.2023, 03.05 Uhr hat es einen Home-Jacking Fall auf der Ludwig-Roeren-Straße in Süchteln gegeben. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich auf noch nicht abschließend geklärte Art und Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus und entwendeten hier einen Pkw-Schlüssel. Zeugen beobachteten, wie dieser Pkw in den frühen Morgenstunden des 01.03.2023 gegen 03.00 Uhr die Ludwig-Roeren-Straße in Richtung Johannisstraße entlang fuhr. Bei dem entwendeten Pkw handelte es sich um einen grauen VW Golf GTI mit Viersener Kennzeichen. Am gestrigen 01.03.2023 wurde der entwendete Pkw dann gegen 17.30 Uhr geparkt auf dem Gehligsweg in Süchteln gefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wer den Pkw am Gehligsweg abgestellt hat, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (203)

