Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Verkehrsrückblick online abrufbar

Kreis Viersen (ots)

Gestern stellten Leitender Polizeidirektor Dietmar Maus und Polizeioberrat Peter Tillmanns, Leiter der Direktion Verkehr, die Verkehrsunfallentwicklung 2022 vor. Die Hauptunfallursachen sind weiterhin unter anderem Fehler beim Abbiegen und Vorfahrts- oder Vorrangverstöße. Ein besonderes Augenmerk legt die Kreispolizei seit mehreren Jahren auf Unfälle mit Rad- und Pedelec Fahrenden. Hier stieg die Zahl der Verletzten an. Es sind vor allem die präventiven Angebote, durch die die Polizei dieser Entwicklung entgegentritt. "Die Polizei kann mit ihren Angeboten die Verkehrserziehung unterstützen.", betonte Dietmar Maus. "Es sind in erster Linie die Eltern, die mit ihren Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr üben müssen." Peter Tillmanns appellierte an diejenigen, die vom Fahrrad aufs Pedelec umgestiegen sind oder nun im Frühling umsteigen, die Fahrdynamik eines Pedelec nicht zu unterschätzen. Die Unterstützung ersetzt nicht grundlegende Kompetenzen wie Bremsen, Ausweichen oder Anhalten. Das alles muss gegebenenfalls neu geübt werden. Auch hier hat die Polizei mit dem Training "Pedelec 65 +" in Kooperation mit der Volkshochschule im Kreis Viersen das passende Angebot. Informieren Sie sich unter https://www.kreis-viersen-vhs.de/ Die Verkehrsunfallentwicklung 2022 finden Sie unter: https://viersen.polizei.nrw/ /wg (201)

