Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Rollerfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle - Einsatzkräfte ermitteln erfolgreich

Viersen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.03.2023 entzog sich gegen 03.30 Uhr ein Rollerfahrer in Viersen einer Verkehrskontrolle. Einsatzkräfte der Polizei Viersen stellten auf der Petersstraße den Roller fest, welcher ohne Beleuchtung von der Petersstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf die Remigusstraße abbog. Auf Grund dessen entschieden die Einsatzkräfte den Roller anzuhalten. Der Fahrer entzog sich aber trotz Anhaltesignale der Kontrolle und floh vor den Einsatzkräften. Auf dem Roller saßen zwei dunkel gekleidete, männliche Personen, die über einen Schulterblick beide die eingesetzten Beamten gesehen hatten. Im Rahmen der Flucht beging der flüchtige Fahrer mehrere Verkehrsverstöße und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch Viersen. Zwischendurch verloren die Beamten den Blickkontakt, da sich der Roller auf Geh- und Radwege begab und durch abgesperrte Bereiche fuhr. Die Einsatzkräfte wendeten den Streifenwagen mehrfach, um den verloren gegangen Sichtkontakt wiederherzustellen. Als sie auf der Rahserstraße in Fahrtrichtung Asternweg fuhren, stellten die Kolleginnen und Kollegen den Roller an der Ecke Asternweg / Dechant-Stroux-Straße abgelegt fest. Im Rahmen von Sofortfahndungsmaßnahmen konnten zugezogene Streifenteams die beiden Flüchtigen in einer Kleingartenanlage antreffen. Der Fahrer und der Beifahrer versteckten sich hier hinter einem Gartenhäuschen. Es handelte sich hierbei um zwei 17-jährige Viersener. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, für den Roller kein Versicherungsschutz bestand und dieser nach aktuellem Ermittlungsstand sogar von den Beschuldigten entwendet wurden war. Zudem konnten die Streifenteams feststellen, dass der 17-jährige Beifahrer illegalerweise Drogen mit sich führte. Beide Minderjährigen wurden nach vorläufiger Festnahme an die Erziehungsberechtigten übergeben. Im Rahmen des Einsatzes wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer geschädigt. Die Ermittlungen dauern an. / AM (199)

