POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 09.10.2022 zwischen 19 Uhr und 22:30 Uhr in Gernsheim an der Gesamtschule JGS

Konrad-Adenauer-Ring 7, 64579 Gernsheim (ots)

Am 09.10.2022 zwischen 19 Uhr und 22:30 Uhr wurde mutmaßlich auf dem Parkplatz der Gesamtschule der JGS in 64579 Gernsheim ein schwarzer Audi A1 an dessen Fahrerseite an der Vorder-, sowie Hintertür beschädigt. Weiße Anhaftungen eines Fremdfahrzeugs sind erkennbar. Das Fahrzeug stand vorwärts geparkt direkt gegenüber der Einfahrt zum Parkplatz. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Fremdschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/93430

Berichterstatter: PK-A Tiefel

