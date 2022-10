POL-DA: Groß-Umstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Reichelsheim (ots) - Am Donnerstag (06.10.2022) gegen 17:00 Uhr, stellte ein 57-Jähriger Odenwälder seinen PKW, einen Opel Kombi in grau, auf dem Parkplatz des Edeka in der Sudetenstraße in 64385 Reichelsheim ab. Als er gegen 17:45 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange seines Fahrzeugs fest. Der Unfallverursacher ...

