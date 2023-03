Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Zentrum: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Viersen-Zentrum (ots)

Am 28.02.2023 erhielt die Leitstelle der Polizei Viersen gegen 19.30 Uhr einen Einsatz wegen einer Körperverletzung am Europaplatz in Viersen. Zeugen meldeten, dass sieben bis acht Jugendliche auf einen am Boden liegenden, unbekannten Mann eintraten und einschlugen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren sowohl die unbekannten Täter, als auch der geschädigte Mann nicht mehr anzutreffen. Eine Nahbereichsfahndung verlief ebenfalls negativ. Laut Zeugen stieg der geschädigte Mann in einen Zug Richtung Mönchengladbach, nachdem die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Steinkreis wegliefen. Die Zeugen konnten die Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Alle etwa 16 Jahre alt, dunkle Haare und dunklerer Teint. Die Polizei bittet um Zeugen. Falls Sie den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Geschädigten-, oder den Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (200)

