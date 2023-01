Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bordstein gestreift

Am Freitag beschädigte ein 84-Jähriger seinen Ford an einer Verkehrsinsel bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr fuhr der Senior in der Nürnberger Straße. Dort streifte er mit den Felgen den Bordstein einer Verkehrsinsel. Dadurch beschädigte er auch seine Reifen. Einige hundert Meter weiter hielt er mit platten Reifen an. Sanitäter versorgten den Mann, der offensichtlich verwirrt war. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und fertigt einen Bericht an die Führerscheinstelle. Die Höhe des Schadens am Ford ist bislang unklar. Am Bordstein entstand kein Schaden.

Hinweis der Polizei:

Möglicherweise war der Mann nicht in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen. Hat die Führerscheinstelle Zweifel an der Fahreignung, kann sie ein medizinisches Gutachten verlangen. Die Straßenverkehrsordnung fordert von jedem Fahrer, bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu jeder Zeit körperlich fit zu sein. Zur Sicherheit aller.

++++35149 (JS)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell